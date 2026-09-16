سقوط متهم بـ12 كيلو هيروين وسلاح أبيض خلال حملة أمنية في طلخا بالدقهلية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مباحث مركز شرطة طلخا، يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص، ويدعى «محمد ج. م.»، 62 عامًا، ومقيم بقرية بطرة، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، جرى تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة الرائد حمدي طبلة، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب عمر بهريز.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم، وبحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين وسلاح أبيض «مكواة» ومبلغ مالي.

وبالكشف جنائيًا، تبين أن المتهم مسجل خطر فئة «أ»، وسبق اتهامه في 72 معلومة تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وفقًا لما ورد في التحريات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.