محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة ويؤكد الحفاظ على مكتسبات هذا الإنجاز

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية قصر. ثقافه المنصوره وذلك ، في إطار أعمال التطوير الشاملة للقصر، مؤكدا أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، وأن إعادة إحياء هذا القصر نقلة نوعية للحياة الثقافية والفنية فيه بما يليق بأبناء الدقهلية.

وتفقد المحافظ، مسرح ام كلثوم، والمسرح المكشوف، مشددا على ضرورة الحفاظ أعلى معايير الأمن بالقصر، مؤكدا على ضرورة الالتزام بعمل الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح والحفاظ على مكتسبات التطوير التي جرت فيه، ليظل قصر الثقافة نموذجا للمظهر الحضاري الذي يعكس عراقة المحافظة وريادتها الثقافية، وأكد على التزام المحافظة بتوفير كل الدعم اللازم لهذا الصرح الثقافي، الذي يشكِّل نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية قصر الثقافة، تابع بعضا من أداء فرق فنية بالمسرح، وأكد على دعمه المستمر لريادة قصر الثقافة، وفرقه الفنية المتنوعة وتعظيم الاستفادة من مواهب أبناء الدقهلية، مشيراً إلى متابعته الشخصية المستمرة من خلال زياراته الميدانية المفاجئة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات هذا الإنجاز وتعظيم الاستفادة منها لأبناء الدقهلية والمترددين على القصر، في إطار إحياء المنشآت الثقافية والفنية بالمحافظة وصقل واكتشاف المواهب الشابة من أبناء الدقهلية التي تزخر بالعديد من الرموز الفكرية وفي جميع المجالات.