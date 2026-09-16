ماس كهربائي.. حريق هائل بمخزن تكييفات بمكتب العمل بالمحلة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من اخماد نيران حريق بمخزن تكييفات اثر ماس كهربائي بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم اخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بمخزن تكييفات بنطاق مكتب العمل بدائرة القسم.

إخماد نيران حريق

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف و3 سيارات مطافىء لاخماد نيران حريق وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.