قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي
مفتي الجمهورية يتسلم دعوة من مبعوث وزير الشئون الدينية الإندونيسي لحضور مؤتمر دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
تقى الجيزاوي

بعد سنوات طويلة من عرض عدد من الأفلام التي حققت حضورًا لدى الجمهور، بدأت فكرة تقديم أجزاء جديدة لهذه الأعمال تعود للواجهة من جديد، مع التحضير لأجزاء من أفلام مثل «سهر الليالي» و«حلم العمر» و«مافيا» و«تيتو»، في محاولات لإعادة بعض الشخصيات والأفكار إلى السينما بعد مرور سنوات على ظهورها الأول.

«سهر الليالي 2».. عودة بعد أكثر من 20 سنة

ويستعد صناع فيلم «سهر الليالي» لتقديم جزء ثانٍ من العمل الذي عُرض عام 2003، ليعود إلى السينما بعد أكثر من عقدين على طرح الجزء الأول.

ويكتب الجزء الجديد تامر حبيب، مؤلف الفيلم الأصلي، بينما يتولى كريم الشناوي الإخراج، وتدور الأحداث حول جيل جديد وتجارب مختلفة في العلاقات، مع الحفاظ على روح الفيلم الأول، دون الاعتماد على نفس الشخصيات التي ظهرت في الجزء الأصلي.

«حلم العمر 2».. حمادة هلال يعود بعد 18 سنة

وبعد 18 عامًا من عرض «حلم العمر» عام 2008، يعود الفيلم إلى الواجهة من خلال التحضير لجزء ثانٍ من بطولة حمادة هلال.

وكشف حمادة هلال عن بدء التفكير في تفاصيل الجزء الجديد، مؤكدًا أن «حلم العمر 2» من بين مشروعاته المقبلة، على أن يبدأ تصويره بعد الانتهاء من مراحل التحضير الخاصة به.

«مافيا 2».. أحمد السقا يستكمل الحكاية بعد 24 عامًا

يعود أحمد السقا إلى عالم فيلم مافيا من خلال جزء ثانٍ بعد مرور نحو 24 عامًا على عرض الفيلم الأول عام 2002.

ويجدد السقا تعاونه مع المخرج شريف عرفة في الجزء الجديد، الذي يقدم مغامرة مختلفة لشخصية طارق زيدان، مع العمل على تطوير تفاصيل القصة بما يتناسب مع مرور السنوات على الأحداث الأولى.

«تيتو 2»

ومن الأفلام التي تعود بعد أكثر من 20 عامًا أيضًا هو فيلم تيتو، الذي عرض عام 2004، مع التحضير لجزء ثانٍ يركز على شخصية رضا الطفل الذي ارتبط مصيره بشخصية تيتو في الجزء الأول.

وتقوم فكرة الجزء الجديد على متابعة رضا بعدما يكبر، لتتجه حياته إلى عالم الجريمة، في حكاية جديدة تنطلق من أحداث الفيلم الأصلي، مع عودة المخرج طارق العريان إلى هذا العالم.

مافيا 2 «تيتو 2» «حلم العمر 2»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

الذكاء الاصطناعي يعرف أسرارك

الذكاء الاصطناعي يعرف أسرارك.. تفاصيل صادمة عن بصمتك الرقمية

فاكهة شهيرة قد تساعد مرضى النقرس.. ماذا تفعل في حمض اليوريك؟

فاكهة شهيرة قد تساعد مرضى النقرس.. ماذا تفعل في حمض اليوريك؟

بالصور

بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد