أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

بعد سنوات طويلة من عرض عدد من الأفلام التي حققت حضورًا لدى الجمهور، بدأت فكرة تقديم أجزاء جديدة لهذه الأعمال تعود للواجهة من جديد، مع التحضير لأجزاء من أفلام مثل «سهر الليالي» و«حلم العمر» و«مافيا» و«تيتو»، في محاولات لإعادة بعض الشخصيات والأفكار إلى السينما بعد مرور سنوات على ظهورها الأول.

«سهر الليالي 2».. عودة بعد أكثر من 20 سنة

ويستعد صناع فيلم «سهر الليالي» لتقديم جزء ثانٍ من العمل الذي عُرض عام 2003، ليعود إلى السينما بعد أكثر من عقدين على طرح الجزء الأول.

ويكتب الجزء الجديد تامر حبيب، مؤلف الفيلم الأصلي، بينما يتولى كريم الشناوي الإخراج، وتدور الأحداث حول جيل جديد وتجارب مختلفة في العلاقات، مع الحفاظ على روح الفيلم الأول، دون الاعتماد على نفس الشخصيات التي ظهرت في الجزء الأصلي.

«حلم العمر 2».. حمادة هلال يعود بعد 18 سنة

وبعد 18 عامًا من عرض «حلم العمر» عام 2008، يعود الفيلم إلى الواجهة من خلال التحضير لجزء ثانٍ من بطولة حمادة هلال.

وكشف حمادة هلال عن بدء التفكير في تفاصيل الجزء الجديد، مؤكدًا أن «حلم العمر 2» من بين مشروعاته المقبلة، على أن يبدأ تصويره بعد الانتهاء من مراحل التحضير الخاصة به.

«مافيا 2».. أحمد السقا يستكمل الحكاية بعد 24 عامًا

يعود أحمد السقا إلى عالم فيلم مافيا من خلال جزء ثانٍ بعد مرور نحو 24 عامًا على عرض الفيلم الأول عام 2002.

ويجدد السقا تعاونه مع المخرج شريف عرفة في الجزء الجديد، الذي يقدم مغامرة مختلفة لشخصية طارق زيدان، مع العمل على تطوير تفاصيل القصة بما يتناسب مع مرور السنوات على الأحداث الأولى.

«تيتو 2»

ومن الأفلام التي تعود بعد أكثر من 20 عامًا أيضًا هو فيلم تيتو، الذي عرض عام 2004، مع التحضير لجزء ثانٍ يركز على شخصية رضا الطفل الذي ارتبط مصيره بشخصية تيتو في الجزء الأول.

وتقوم فكرة الجزء الجديد على متابعة رضا بعدما يكبر، لتتجه حياته إلى عالم الجريمة، في حكاية جديدة تنطلق من أحداث الفيلم الأصلي، مع عودة المخرج طارق العريان إلى هذا العالم.