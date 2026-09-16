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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
رنا عصمت

احتفل المطرب سعد الصغير مساء الثلاثاء بعقد قران نجله محمد، وظهر بمشاعر مليئة بالفرحة والتأثر، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن والإعلام.

تفاصيل إطلالة زوجة ابن سعد الصغير..

وظهرت زوجة ابن سعد الصغير بفستان اوف وايت مطرز بالفضى اتسم بستايل السيندرلا، و نسقت معه طرحة شعر بسيطة مماجعل إطلالتها مميزة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 



وقد حرص سعد الصغير على أن تكون صورة والدته الراحلة حاضرة في هذه المناسبة بوضع صورتها داخل قاعة الفرح.


ويحتفل الفنان سعد الصغير بزفاف نجله محمد، في حفل يقام بأحد الفنادق الكبرى، وسط أجواء من الفرح بحضور الأهل والأصدقاء.

May be an image of wedding and text
May be an image of one or more people, suit and wedding
May be an image of wedding
May be an image of one or more people, beard, suit, wedding and text
May be an image of wedding and text
المطرب سعد الصغير تفاصيل إطلالة زوجة ابن سعد الصغير زوجة ابن سعد الصغير صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافهم

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