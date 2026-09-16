«أفضل لاعب في أفريقيا».. حسين الشحات يوجّه رسالة خاصة لإمام عاشور بعد فوز الأهلي على أبوقير للأسمدة

حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى زميله إمام عاشور، عقب فوز المارد الأحمر على أبوقير للأسمدة، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر حسين الشحات صورة لإمام عاشور عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ووجه له رسالة تحمل إشادة بقدراته، حيث كتب: «أفضل لاعب في أفريقيا».

وجاءت رسالة الشحات بعد تألق إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة، وحرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم والاحتفاء بمستواه داخل الفريق.