حبس شقيق آية رضوان طالبة تمريض الصف بتهمة قتـ.ـلها 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شقيق آية رضوان طالبة تمريض الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتورط في واقعة مقتل شقيقته داخل منزل الأسرة بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، كما أمرت بفحص الآثار التي جرى رفعها من مسرح الحادث، واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لكشف تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤوليات.

كما تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أفراد أسرة الفتاة والشهود، للوقوف على ما سبق الواقعة وملابسات حدوثها، بالتزامن مع استكمال التحريات الأمنية بشأن الحادث.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب الفتاة عن منزل أسرتها بمركز الصف، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان وجودها بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وعُثر عليها برفقة أحد معارفها، وهو فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة.

وعقب ذلك، أعيدت الفتاة إلى أسرتها، قبل أن تتجدد الأحداث بوقوع واقعة مقتلها داخل منزل الأسرة.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس فرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بهتك عرض قاصر برضاها والتسبب في هروبها من منزل أسرتها، وذلك بعد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات منذ اختفائها وحتى العثور عليها برفقته في الإسكندرية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل الفتاة، مع انتظار نتائج التحريات والفحوص الفنية، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث والدافع وراء ارتكابه.