نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفض أي محاولات تستهدف فرض تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المخططات باعتبارها مسؤولية عربية ودولية، وواجبًا على جميع الأطراف المتمسكة بحل الدولتين.

وشدد فهمي على أهمية توحيد الجهود العربية والدولية والتحرك الفاعل لحشد الدعم الدولي، إلى جانب مخاطبة الضمير الإنساني، بهدف وقف مخططات الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، والحفاظ على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة في الأراضي المحتلة.