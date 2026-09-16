الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، لدى وصوله إلى مطار لوبورجيه في باريس اليوم، تقديره العميق لفرنسا، رئيسا وحكومة وشعبا، لمواصلة دعمها للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، مشددا على أن الشراكة التاريخية بين البلدين تكتسب اليوم أهمية استثنائية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.

وشدد عون على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى، يشكلون الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وسيادته وأمن مواطنيه، مؤكدا أن تعزيز قدراتهم البشرية واللوجستية بات أولوية وطنية قصوى تتطلب تضافر جهود الدول الصديقة للبنان.

وأوضح أن مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الذي تستضيفه فرنسا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، تأتي في إطار التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وحصر السلاح في يد الشرعية، وبناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها وصون استقرار المنطقة.

وعن لقائه المرتقب غدا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال عون إن البحث سيتناول الاجتماع التحضيري، والوضع في لبنان عموما والجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، ومسار المفاوضات اللبنانية - الأمريكية - الإسرائيلية، إلى جانب الأوضاع في المنطقة.

ونوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان، مشيرا إلى مبادرات عدة قام بها في هذا المجال، من بينها الاجتماع التحضيري الذي يعقد غدا في العاصمة الفرنسية.

وفيما يتعلق بمحاولة استهداف مكة المكرمة، قال عون إنه تابع «بقلق بالغ التطورات المتصلة بمحاولة استهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها»، مؤكدا إدانته الشديدة لمحاولة الاعتداء التي «لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحدها، بل تطال حرمة مقدسات تختزن في وجدان ملياري مسلم معاني الإيمان والسلام».

وأضاف أن استهداف الأماكن المقدسة، أيا كانت الذرائع أو الحسابات السياسية وراءه، يمثل تجاوزا لكل الأعراف الدينية والإنسانية، ويستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد عون تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، مثمنا يقظة قواتها المسلحة في التصدي لهذا الخطر ودرء أذاه عن ضيوف بيت الله الحرام والمقيمين في جوار الحرمين الشريفين.