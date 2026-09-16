قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن مكة وجدة والطائف
ريم البارودي تعلق على صورتها مع عبدالباسط حمودة في زفاف نجل سعد الصغير
البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة ويدعو لتحرك دولي حازم
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين
نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية
الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية
500 متقدم.. انطلاق اختبارات مسابقة القارئ الفقيه بالجامع الأزهر
مطالب عربية بتمكين المحققين الدوليين من الوصول لغزة وحفظ أدلة الانتهاكات
لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي

البرلمان العربي
البرلمان العربي
هاني حسين

دعا البرلمان العربي، إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي الشديدة واستنكاره البالغ للمحاولة الإرهابية التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن محاولة الوصول إلى الأراضي المقدسة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة مكة المكرمة ومكانتها في وجدان الأمة الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين في العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استهداف مكة المكرمة، بما تمثله من مكانة دينية وإنسانية عالمية، يتجاوز في خطورته حدود الاعتداء على أمن المملكة العربية السعودية، ويمثل مساسًا بحرمة المقدسات الإسلامية وتهديدًا لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا تجاه هذه الممارسات، وعدم السماح بتحولها إلى نمط متكرر من الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

البرلمان العربي الحوثيين السعودية مكة المكرمة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

مصر

مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

وزارة الكهرباء

الكهرباء: تحصيل 18.67 مليار جنيه من سارقي التيار

أجندة أخبار الخميس

أجندة أخبار الخميس 17 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد