البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي

دعا البرلمان العربي، إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي الشديدة واستنكاره البالغ للمحاولة الإرهابية التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن محاولة الوصول إلى الأراضي المقدسة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة مكة المكرمة ومكانتها في وجدان الأمة الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين في العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن استهداف مكة المكرمة، بما تمثله من مكانة دينية وإنسانية عالمية، يتجاوز في خطورته حدود الاعتداء على أمن المملكة العربية السعودية، ويمثل مساسًا بحرمة المقدسات الإسلامية وتهديدًا لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا تجاه هذه الممارسات، وعدم السماح بتحولها إلى نمط متكرر من الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.