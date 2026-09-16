البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة ويدعو لتحرك دولي حازم

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة، معتبرًا أن محاولة الوصول إلى الأراضي المقدسة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة مكة المكرمة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد البرلمان العربي ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي ومنع تكرار مثل هذه المحاولات، مشددًا على أهمية التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن الأراضي المقدسة بكل جدية.

حماية مكة المكرمة

وأعلن البرلمان العربي دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية مكة المكرمة وصون أمن المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن وسلامة الأراضي المقدسة مسؤولية تحظى بأهمية بالغة.