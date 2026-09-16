هندسة بنها توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لإجراء الجسات وأبحاث ميكانيكا التربة

وقعت كلية الهندسة ببنها بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في مجال إجراء الجسات وأبحاث ميكانيكا التربة وإعداد التقارير الفنية.



وشهد توقيع العقد الدكتورة زينب فيصل، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور أيمن عبد الحميد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حماد، مدير وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية، والدكتور محمد سمير، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقالت الدكتورة زينب فيصل أن التعاون يستهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية والفنية والخبرات المتخصصة بكلية الهندسة ببنها، في تنفيذ أعمال الجسات والدراسات وأبحاث التربة، وإعداد التقارير الفنية والتوصيات الهندسية اللازمة لمشروعات الهيئة، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأشارت إلى أن توقيع البروتوكول يأتى في إطار توجه كلية الهندسة ببنها لتعزيز دورها الاستشاري والتطبيقي، وتوسيع مجالات الاستفادة من خبراتها الأكاديمية والفنية في خدمة مؤسسات الدولة، بما يسهم في تقديم حلول هندسية متخصصة ودعم تنفيذ المشروعات وفق أسس علمية وفنية دقيقة.

كما يعكس التعاون جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوحدة الاستشارية بالكلية في بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات، وتقديم الخدمات والاستشارات الهندسية المتخصصة، بما يعزز دور كلية الهندسة ببنها كشريك علمي وفني في دعم المشروعات التنموية.