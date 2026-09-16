تعليم القليوبية تخصص خطا ساخنا عبر واتساب لتلقي شكاوى وتظلمات المواطنين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تخصيص خط ساخن مباشر عبر تطبيق واتساب، لتلقي شكاوى وتظلمات المواطنين واستفساراتهم، وذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع المشكلات والمقترحات.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المواطنين يمكنهم إرسال الشكاوى والتظلمات والاستفسارات عبر رقم واتساب 01096022270، مع ضرورة توضيح جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكوى، بما يساهم في سرعة فحصها والتعامل معها.

وطالبت المديرية المواطنين عند إرسال الشكوى بكتابة الاسم بالكامل، وتوضيح تفاصيل الشكوى بدقة، مع إرفاق أي مستندات مؤيدة، إن وجدت، على أن يتولى فريق العمل المختص فحص الشكوى وإحالتها إلى الإدارة المعنية لاتخاذ اللازم والرد عليها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، وتيسير إجراءات التواصل معهم، والعمل على بحث الشكاوى والمقترحات والتعامل معها في أسرع وقت ممكن.