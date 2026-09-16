وكيل صحة القليوبية يتفقد وحدة شبلنجة الصحية لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية

أجرى الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بوحدة شبلنجة الصحية التابعة لإدارة بنها الصحية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة عددًا من العيادات والأقسام داخل الوحدة، شملت عيادة طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، والأسنان، إلى جانب غرفة الاستقبال والطوارئ والصيدلية وغرفة التطعيمات، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الصحية وسير العمل بالشكل المطلوب.

كما تابع الدكتور إسحق جميل مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الوحدة، مؤكدًا ضرورة توفير المستلزمات الأساسية بصورة مستمرة بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومنتظمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة فريق المبادرات الرئاسية داخل الوحدة، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتواجد وانتظام العمل، لضمان وصول خدمات المبادرات الصحية إلى المستحقين وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأكد الدكتور إسحق جميل أن الانضباط الإداري وانتظام العمل يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين جودة الخدمات الطبية، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل، والتواجد الفعلي للفرق الطبية والإدارية، وحسن التعامل مع المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية، بهدف متابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لتكثيف المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الانضباط داخل المنشآت الصحية، ودعم فرق المبادرات الرئاسية.