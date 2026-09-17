فقد أولاده الـ4 ولحق بهم.. صورة الأب ضحية حادث الصعق الكهربائي في الأقصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب الذي لقي مصرعه برفقة أبنائه الأربعة، إثر حادث صعق كهربائي داخل مخزن مخللات بقرية المريس التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.

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وأسفر الحادث عن وفاة الأب وأبنائه الأربعة، بعد تعرضهم لصعق كهربائي شديد، أدى إلى سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بالمخزن، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن تفاصيل الواقعة.

وتحولت الواقعة إلى مأساة كبيرة خيمت على أهالي قرية المريس ومركز أرمنت، خاصة بعد وفاة أفراد الأسرة الخمسة في الحادث.

وفي الوقت الحالي، يتجمع المئات من أهالي القرية ومركز أرمنت أمام بوابة مستشفى حورس التخصصي، في انتظار خروج جثامين ضحايا الحادث تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة ودفنهم.

وتباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث، وكشف تفاصيل وكيفية وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.