ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور جديدة لها.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعى..

وأطلت ناهد السباعي، مرتديه جمبسوت هوت شورت لافت باللون الاسود، وجاء بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.





وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



