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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في توقف سبتمبر الدولي

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن برنامج الفراعنة استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة، حيث يخوض مباراتين رسميتين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة ودية دولية.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإعلان عن قائمة اللاعبين المختارة لخوض المعسكر المقبل، والذي ينطلق اليوم الخميس داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وسط استعدادات قوية لخوض المباريات الثلاث.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن اللمسات الأخيرة على برنامج الإعداد، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل بداية مشوار التصفيات الأفريقية.

مصر ضد أنجولا في افتتاح التصفيات

يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهة قوية أمام منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام مباراة مصر وأنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية في التصفيات، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوارهم نحو التأهل إلى البطولة القارية.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جنوب السودان، في الجولة الثانية من المنافسات.

وتقام المباراة يوم 29 سبتمبر الجاري في العاصمة جوبا، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب السودان، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة ضمن حسابات المجموعة، في ظل رغبة المنتخب الوطني في مواصلة حصد النقاط خلال بداية مشواره بالتصفيات.

جنوب أفريقيا تختتم معسكر الفراعنة

ويختتم منتخب مصر معسكره بمواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الأجندة الدولية، وذلك بعد خوض أول مباراتين في التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، على أن تمثل المواجهة فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من العناصر والخطط الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

مواعيد مباريات منتخب مصر

• مصر × أنجولا: 25 سبتمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.
• جنوب السودان × مصر: 29 سبتمبر – الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.
• مصر × جنوب أفريقيا: 4 أكتوبر – على استاد القاهرة الدولي.

منتخب مصر امم افريقيا اخبار الرياضة حسام حسن

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