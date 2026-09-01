محمد ممدوح في «واحد من الناس»: اشتغلت قهوجي .. ومارست المحاماة ليوم واحد

يكشف الفنان محمد ممدوح، لأول مرة، كواليس رحلة كفاحه من العمل قهوجيًا في منطقة السيدة زينب إلى أن أصبح أحد نجوم الصف الأول، وذلك خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس».

ويحل محمد ممدوح ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة الحياة، يومي الأحد والاثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويعود ممدوح، الشهير بلقب «تايسون»، خلال اللقاء إلى بداياته، كاشفًا أنه عمل قهوجيًا في قهوة بلدي بالسيدة زينب، قبل أن تتعرض القهوة لحريق، ما أسفر عن إصابته بحروق شديدة في جسده.

كما يتحدث عن تجربته في دراسة الحقوق، والتي استمرت ليوم واحد فقط، مشيرًا إلى واقعة نشبت خلالها مشاجرة بينه وبين محامٍ زميل داخل إحدى الجلسات، وكاد القاضي أن يحبسه بسببها.

ويتطرق ممدوح إلى قصة لقب «تايسون»، الذي أطلقه عليه أصدقاؤه بسبب تشبيههم له بالملاكم العالمي مايك تايسون، إلى جانب حديثه عن علاقته بشقيقته المخرجة مي ممدوح، التي أخرجت له مسلسل «رشيد».

ويستعرض اللقاء أبرز المحطات الفنية في مسيرة محمد ممدوح، ومنها أعمال «بيبو وبشير» و«طريقي» و«جراند أوتيل» و«لعبة نيوتن»، إلى جانب أدواره في شخصية الضابط بأفلام «أولاد رزق» و«الخلية» و«قابيل».

ويتحدث ممدوح عن أكثر أدوار الضابط التي استمتع بتقديمها، والدور الذي يشعر بالندم تجاه تقديمه، كما يكشف تفاصيل الدويتو الفني الذي جمعه بالفنانة أمينة خليل في أعمال «وش في وش» و«جراند أوتيل» و«خلي بالك من زيزي».

كما يتحدث عن خضوعه لتدريبات خاصة على التنفس، قبل أن ينتقل اللقاء إلى الجانب الإنساني من حياته، حيث يكشف تفاصيل تعرفه على زوجته، وطبيعة شخصيته داخل المنزل، وما إذا كان «سي السيد».

ويتحدث الفنان أيضًا عن تأثير ابنته كاميليا في حياته بعد أن أصبح أبًا، إلى جانب طقوسه اليومية وطريقته في حماية أسرته من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الحلقة عددًا من الفقرات الخاصة، من بينها فقرة «ده ولا ده»، التي يختار خلالها ممدوح بين المحاماة والملاكمة، وفقرة «بنك الحظ»، و«حقيقة ولا إشاعة»، على أن تختتم الحلقة بفقرة «الاعتراف الأخير» أمام الكاميرا.

ويكشف محمد ممدوح خلال اللقاء عن أعماله الفنية الجديدة، بعد انتهائه من تصوير فيلم «من أيام الجيزة» كضيف شرف، إلى جانب بدء تصوير فيلمه الجديد «حتة مني» مع المخرجة مريم أحمدي.

ويذاع برنامج «واحد من الناس» يومي الأحد والاثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.