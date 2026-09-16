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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع سلوفاكيا والاستفادة من قدراتها التكنولوجية

وزير الصناعة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي مع سلوفاكيا والاستفادة من قدراتها التكنولوجية
وزير الصناعة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي مع سلوفاكيا والاستفادة من قدراتها التكنولوجية
أ ش أ

 أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لجمهورية سلوفاكيا، خاصة في مجالات الأتمتة الصناعية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة.

ولفت إلى توافق هذه المجالات مع القطاعات الصناعية المستهدفة في استراتيجية الوزارة، بما يوفر أساساً قوياً لبناء شراكات صناعية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

ودعا الوزير - خلال مشاركته بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا - الشركات السلوفاكية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة تواجدها الصناعي في مصر، واستكشاف فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا والمشاركة في مشروعات التنمية القائمة في مصر.

وشارك المهندس خالد هاشم في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، الذي أقيم بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وفي مستهل كلمته خلال مراسم الاحتفال، تقدم الوزير، بالإنابة عن الحكومة المصرية، بالتهنئة إلى جمهورية سلوفاكيا بمناسبة يومها الوطني، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية السلوفاكية تشهد تطوراً مستمراً، وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يتيح توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل المجالات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقال هاشم إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلوفاكيا، التي بدأت عام 1993، شهدت على مدار أكثر من ثلاثة عقود زخماً متزايداً في مختلف مجالات التعاون، موضحاً أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس من العام الجاري، تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية المشتركة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية توفر ركـيزة مؤسسية مهمة يمكن البناء عليها لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين مصر وسلوفاكيا إلى آفاق أرحب، لاسيما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير الصناعة أن مصر تضع التنمية الصناعية على رأس أجندتها الاقتصادية، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية، بما يوفر بيئة مواتية للشركات الراغبة في التصنيع للسوق المصرية أو النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وتنافسية، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية ودعم الإنتاج عالي القيمة المضافة.

وأكد هاشم أن احتفالات اليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا تمثل مناسبة مهمة لاستعراض الإنجازات والاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين، فضلاً عن التطلع إلى آفاق جديدة للتعاون، مشدداً على التزام مصر بمواصلة تعزيز شراكتها مع سلوفاكيا والعمل المشترك لتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ملموسة وشراكات تجارية أقوى ونمو صناعي مستدام.

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