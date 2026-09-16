أنقاض عقار في غزة يخفي عشرات المفقودين.. رئيس قسم الإعلام بالدفاع المدني يكشف التفاصيل

قال الرائد علي حواس، رئيس قسم الإعلام بالدفاع المدني في غزة، إن طواقم الدفاع المدني لا تزال تعمل داخل المبنى الذي هُدم فوق ساكنيه، مشيرًا إلى تمكنها من انتشال 20 شهيدًا و45 مصابًا ونقلهم إلى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ طواقم الدفاع المدني تواصل العمل باستخدام المعدات القليلة المتوفرة لديها، في ظل قلة الإمكانيات والموارد نتيجة الحرب التي قال إنها أتت على مقدرات جهاز الدفاع المدني.

وأضاف أن الطواقم تبحث حاليًا عن عدد من المواطنين الموجودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لحصر أعداد المواطنين بالتفصيل ممن كانوا داخل المبنى وقت انهياره.

وأشار إلى أن عددًا من المواطنين تمكنوا من الخروج من المبنى أثناء انهياره، مؤكدًا أن طواقم الدفاع المدني تواصل البحث وتفكيك الركام للوصول إلى جميع المواطنين الموجودين أسفل الأنقاض.

وأكد «حواس» أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أصوات تحت أنقاض المبنى، موضحًا أن طواقم الدفاع المدني تتعامل مع جميع من كانوا داخله باعتبارهم في عداد المفقودين.

إخراج جميع المواطنين الموجودين تحت الأنقاض

وشدّد على استمرار عمليات البحث والتحري والدخول إلى داخل المبنى، بهدف إخراج جميع المواطنين الموجودين تحت الأنقاض، سواء كانوا أحياءً أم أمواتًا، مؤكدًا مواصلة الجهود للوصول إلى جميع من كانوا داخل المبنى.