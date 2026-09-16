برلماني: رفع الفائدة الأمريكية كان متوقعا.. وقد يحرك الدولار ويضغط على الذهب

قال النائب أمير الجزار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تضع في حساباتها هذا القرار بهدف التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح في تصريحات خاصة أن القرار قد يؤدي إلى حدوث تحركات في سعر الدولار، فضلًا عن احتمالية خروج جزء من الأموال الساخنة، في ظل تأثير رفع الفائدة الأمريكية على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات.



أسعار الذهب

وأشار النائب إلى أن أسعار الذهب قد تتجه إلى الانخفاض عقب قرار رفع الفائدة، في ظل انعكاسات القرار على حركة الأسواق العالمية.

وأضاف أن السوق المصرية تتأثر كذلك بحركة أسعار البترول عالميًا، موضحًا أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا ينعكس على الأسعار في السوق المحلية، وهو ما يجعل تطورات أسواق الطاقة أحد العوامل المؤثرة في الاقتصاد المصري.