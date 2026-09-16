برلماني: القمة المصرية السعودية تؤكد أهمية توحيد الرؤى العربية لمواجهة تحديات المنطقة

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح جعفر في تصريح صحفي له البوم. أن القمة جاءت في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة، وهو ما يبرز أهمية التنسيق المصري السعودي في التعامل مع الملفات التي تمس أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل إطارًا مهمًا للتعاون والتشاور العربي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المباحثات تعكس اهتمامًا مشتركًا بدعم الاستقرار الإقليمي، وضرورة التعامل مع الأزمات من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في الحد من تداعيات الصراعات ويحافظ على أمن الدول والشعوب العربية.

وأضاف حسن جعفر أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام مصري وعربي، مشددًا على أهمية دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

ولفت النائب إلى أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، والتعامل مع الأزمات الإقليمية بما يحفظ حرية الملاحة ويعزز الاستقرار، إلى جانب مساندة المسارات السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمات في المنطقة.

وأكد «نائب الصعيد» أن التنسيق المصري السعودي لا يقتصر على الملفات السياسية والأمنية، وإنما يمتد إلى دعم التعاون بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، بما يعكس طبيعة العلاقات الراسخة بين الشعبين والدولتين.

واختتم النائب حسن جعفر حديثه، على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التشاور العربي وتنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على وحدة الدول العربية وسلامة مؤسساتها الوطنية.