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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تطلق النسخة الثانية من منتدى TOURISE 2027 تحت شعار «تحالفات تحرّك العالم»

منتدى TOURISE 2072
منتدى TOURISE 2072
أ ش أ

 أعلن وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، إطلاق النسخة الثانية من منتدى "TOURISE 2027" تحت شعار "تحالفات تحرّك العالم" في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2027 ، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

ويجمع المنتدى نخبة من القادة في قطاعات السياحة والتقنية والاستثمار والاستدامة والثقافة والنقل من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من السياحة العالمية.

يأتي المنتدى في وقت تقدّم فيه المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المستضيفة، نموذجًا بارزًا لما يمكن تحقيقه في قطاع السياحة، بوصفها منظومة اقتصادية متكاملة، حيث تجاوزت المملكة مستهدفها الأول باستقبال 100 مليون زائر سنويًا عام 2023م، قبل الموعد المحدد بـ 7 سنوات، ورفعت طموحها إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030م.

ويعّد منتدى TOURISE منصة مميزة جاذبة للاستثمار، حيث نجح في نسخته الأولى العام الماضي، في تحفيز استثمارات بقيمة 113 مليار دولار أمريكي، شملت الوجهات والفنادق وقطاع التجزئة وتنمية المواهب والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعكس قدرة التعاون بين القطاعات على تحويل الطموح إلى استثمارات وخطوات عملية.

ويعكس شعار النسخة الثانية للمنتدى "تحالفات تحرّك العالم" أهمية العمل على إيجاد تحالفات تتجاوز القطاعات والحدود ومجالات الأعمال، وتربط السياحة برأس المال والتقنية والبنية التحتية، بما يسهم في فتح آفاق الاستثمار، وتسريع الابتكار، وتيسير تجربة المسافرين؛ لدعم اقتصاد سياحي عالمي أكثر نموًا واستدامة وشمولًا.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE أحمد بن عقيل الخطيب: "لن ترسم وجهة أو شركة أو مؤسسة واحدة مستقبل السياحة، لكن ستحدده قوة التحالفات التي نبنيها معًا ، وقد شهدت السعودية عن قرب ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الطموحات والاستثمارات والشراكات الإستراتيجية".

وأضاف أنه من خلال النسخة الثانية من منتدى TOURISE، ندعو العالم إلى الرياض لبناء التحالفات التي سترسم ملامح خمسين عامًا مقبلة من قطاع السياحة".

من جانبها، أوضحت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وعضو مجلس الأمناء لمنتدى TOURISE غلوريا جيفارا:"أن ملامح المرحلة المقبلة من السياحة سوف تتحدد بمستوى لم نشهده من قبل من التعاون الإستراتيجي، حيث يجسّد شعار "تحالفات تحرّك العالم" الإمكانات التي يفتحها التعاون لربط القطاعات والاستثمارات؛ بما ينعكس أثره على الوجهات والشركات والمجتمعات".

وأضافت أن منتدى TOURISE يبني مساحة تجمع القادة للانتقال من الحوار إلى العمل المشترك، وتطوير حلول عملية تسهم في رسم مستقبل السفر والسياحة.

وأعلنت وزارة السياحة عن أول مجموعة من المتحدثين في نسخة 2027م، وتشمل نخبة من القيادات في قطاعات السياحة والضيافة والتقنية وتطوير الوجهات، حيث يعرضون إسهامات مؤسساتهم في تيسير السفر والسياحة والتنقل، وأفضل مجالات الاستثمار في قطاع السياحة العالمي.

ويمكن للراغبين في المشاركة في النسخة الثانية من منتدى TOURISE تقديم طلب للحصول على دعوة، والانضمام إلى المجتمع العالمي المتنامي الذي يسهم في رسم مستقبل السياحة، والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالمتحدثين وفرص الشراكة وإعلانات المنتدى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: TOURISE.com

وزير السياحة المملكة العربية السعودية منتدى TOURISE

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