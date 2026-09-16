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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محمود عباس يلتقي نخبة من الإعلاميين ويؤكد: عدد متزايد من دول العالم اعترف بدولة فلسطين

لقاء الرئيس الفلسطيني بعدد من الصحفيين والإعلاميين
لقاء الرئيس الفلسطيني بعدد من الصحفيين والإعلاميين
الديب أبوعلي

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مواقف جمهورية مصر العربية قيادةً وشعبا في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية والجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس أبو مازن في مقر إقامته بالقاهرة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب الرأي ومقدمي البرامج في وسائل الإعلام المصرية، حيث أطلعهم على آخر التطورات والمستجدات في فلسطين والمنطقة وتناول معهم الواقع الفلسطيني والتطورات السياسية والميدانية والدولية.

وتحدث الرئيس الفلسطيني عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وما يواجهه شعبه من ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه للتهجير.

وأشار إلى التحولات المتزايدة في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن عددا متزايدا من دول العالم اعترف بدولة فلسطين، وهناك تحولا في الرأي العام الأميركي باتجاه مزيد من التعاطف والتأييد للحقوق الفلسطينية.

التجربة الجنوب إفريقية 

واستشهد الرئيس بالتجربة التاريخية لجنوب إفريقيا، موضحا كيف استطاعت عبر نضالها السياسي والدبلوماسي وتراكم الاعتراف الدولي بقضيتها أن تصل إلى مرحلة إنهاء نظام الفصل العنصري، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تسير كذلك نحو مزيد من الحضور والاعتراف الدولي.

وأكد الرئيس عباس، أن العالم بات يعترف بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية كإطار لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لحماية هذا الخيار وتحويله إلى واقع.

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أكد الرئيس محمود عباس أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني باعتبارها استحقاقا وطنيا مهما لتجديد المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ النظام الديمقراطي الفلسطيني.

وشدد في ختام اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المصرية في نقل حقيقة ما يجري في فلسطين وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، مؤكدا أن الإعلام المصري يمثل صوتا مؤثرا في الدفاع عن الحقيقة وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العربي والدولي.

فلسطين الرئيس الفلسطيني قطاع غزة جنوب افريقيا الفصل العنصري إسرائيل الرئيس محمود عباس

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