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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يلتقي نبيل فهمي ويبحث دعم القضية وتفعيل شبكة الأمان العربية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبل تعزيز الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا المواقف العربية الثابتة والجهود المبذولة لإسناد حقوق الشعب الفلسطيني وصولا إلى نيل حريته واستقلاله.

واستعرض عباس خلال اللقاء التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نتيجة التوسع الاستيطاني واستهداف المقدسات، إلى جانب استمرار العدوان على قطاع غزة وما وصفه بالحصار والتجويع والقتل اليومي، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

أموال الضرائب الفلسطينية

وناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية، بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الاستيطان ومواجهة مشاريع تهجير الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما تطرق عباس إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، مشيرا إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، إلى جانب إجراءات قال إنها تستهدف تقويض مؤسسات السلطة الوطنية، مؤكدا أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية دعما لصمود الشعب الفلسطيني.

وأطلع الرئيس الفلسطيني الأمين العام لجامعة الدول العربية على الإنجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، مؤكدا مواصلة العمل على تجديد الشرعيات الوطنية عبر الانتخابات.

حضر اللقاء نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي.

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