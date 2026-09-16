مؤتمر العمل العربي يناقش مستقبل الوظائف في ظل التحولات التكنولوجية

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن مؤتمر العمل العربي انعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، متابعا: المؤتمر بعث برقية شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البرقية شملت التأكيد على دعم مصر الراسخ للمؤتمر، وثمنوا ما تحظي به منظمة العمل العربي من دعم وتعاون متواصل داخل مصر.

ولفت إلى أن المؤتمر منصة مهمة للغاية للحوار حول مستقبل العمل في المنطقة العربية، في ظل التحديات والمتغيرات التي تواجه العالم في مجال العمل.

واسترسل: كان هناك 530 مشارك بالمؤتمر، والنقاش شمل مناقشة المشكلات التقليدية والاستعداد لوظائف المستقبل، وتأثير التكنولوجيا والتغير المناخي.