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ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة

المجنى عليه
المجنى عليه
ساندي رضا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات واقعة مقتل صاحب مزرعة بمركز وادي النطرون، بعد العثور على جثمانه داخل المزرعة في حالة تعفن، وتبين من التحريات أن 3 عمال بالمزرعة وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الاستيلاء على أموال المجني عليه وسيارته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بتغيب المجني عليه، «أيمن أحمد»، صاحب المزرعة، لعدة أيام، وذلك عقب خروجه من مسكنه مستقلًا سيارته وبحوزته مبلغ مالي.

وبعد مرور عدة أيام، تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغًا من خفير المزرعة، أفاد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى المناطق داخل المزرعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص عُثر على جثمان المجني عليه بين الأشجار، حيث تبين أنه تعرض للقتل، كما عُثر على جثمانه مقطوع الرأس.

وبإجراء المعاينة والفحوص اللازمة، أمكن تحديد هوية المجني عليه، حيث تعرف والده عليه من خلال ملابسه ومتعلقاته الشخصية، فيما تبين اختفاء السيارة والمبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت تغيبه.

وعلى الفور، وجهت القيادات الأمنية بتكثيف جهود البحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وفرع البحث الجنائي ومباحث مركز وادي النطرون.

وبتكثيف التحريات وفحص علاقات المجني عليه والعاملين بالمزرعة، وتتبع خط سير السيارة، توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال بالمزرعة، جميعهم مقيمون بمحافظة قنا.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا نوم المجني عليه، واعتدوا عليه باستخدام فأس، ما أدى إلى وفاته، ثم قاموا بفصل رأسه عن جسده وإخفاء الجثمان داخل المزرعة، قبل الاستيلاء على السيارة والمبلغ المالي والفرار من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر الخاص بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

البحيرة محافظة البحيرة وادى النطرون

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