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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 705 مواطن خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية تكثيف القوافل السكانية الشاملة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوصول بالخدمات المتنوعة إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات الأسر، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، ومؤسسة راعي مصر، وعدد من الجهات التنفيذية والخدمية، قافلة سكانية شاملة بقرية أنطون التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم النصر، تضمنت حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والتموينية.

وشهدت القافلة الطبية إقبالًا من أهالي القرية، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية بالمجان، واستفاد منها إجمالي 710 مواطن، في تخصصات الباطنة، الأسنان، والرمد، إلى جانب صرف 17 نظاره طبية للحالات المستحقة.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية حول «تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية»، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ35 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض بإجمالي 115 حالة، منها 40 حالة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، و50 حالة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و30 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تم توفير سيارات لبيع أسطوانات البوتاجاز لأهالي القرية بسعر المستودع، بما يضمن توافر الخدمة ووصولها إلى المواطنين، ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وفي الجانب البيطري، تم تجريع 200 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 250 حيوانًا ضد الطفيليات الخارجية، وتحصين 20 رأسًا من الأغنام ضد مرض البروسيلا، إلى جانب إجراء أعمال التقصي الوبائي.

وعلى هامش القافلة تم تنظيم ندوة توعوية حول «مخاطر حرق قش الأرز»، تناولت الآثار البيئية والصحية الناجمة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وما يترتب عليه من تلوث الهواء وزيادة الأدخنة والملوثات، والتوعية بأهمية الاستفادة من قش الأرز وإعادة تدويره بدلًا من حرقه، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، والحد من ظاهرة السحابة السوداء.

البحيرة المحمودية قافلة طبية

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