المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن استعداداته لـ “كسوف القرن 2027”

بدأ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية استعداداته لـ «كسوف القرن» المرتقب في عام 2027، لرصد الحدث الفلكي الاستثنائي، الذي يحظى باهتمام واسع من العلماء وهواة الفلك حول العالم.

ويضع المعهد خطط للرصد العلمي وتوثيق الظاهرة وتحقيق أقصى استفادة بحثية منها.

وأكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بدء التجهيزات الفلكية والرصدية الميدانية للكسوف الكلي للشمس المرتقب في عام 2027، والمعروف بـ "كسوف القرن"، والذي ستكون مدينة الأقصر من أفضل مواقع رصده عالمياً.

وأشار الدكتور باسم نبوي إلى خطة المعهد للتوسع والتطوير الشامل، والتي تتضمن التخطيط لإنشاء مبنى إداري جديد، مستعرضاً ما تم من تجديدات شاملة في المنشآت والمعامل البحثية.

كما أشاد بحالة التكامل والنشاط العلمي المتصاعد والورش المنعقدة بين الأقسام العلمية بالتعاون مع الإدارات المختلفة خلال الربع الأخير.

ويعد كسوف الشمس الكلي المرتقب في 2 أغسطس 2027 واحدًا من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة خلال السنوات المقبلة، ويُعرف إعلاميًا باسم «كسوف القرن»، نظرًا لطول فترة الكسوف الكلي التي تصل إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية في أقصى مناطق المسار.

ويمر مسار الكسوف الكلي عبر عدد من المناطق حول العالم، من بينها جنوب إسبانيا وشمال أفريقيا، قبل أن يعبر الأراضي المصرية، حيث تحظى مناطق في صعيد مصر، وعلى رأسها الأقصر، بفرصة مشاهدة الكسوف الكلي لمدة تتجاوز 6 دقائق، بينما يظهر الكسوف في القاهرة بصورة جزئية.

وتحدث الظاهرة عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب قرص الشمس بالكامل عن المناطق الواقعة داخل المسار الضيق لظله، لتتحول السماء إلى ظلام نسبي خلال فترة قصيرة، وتظهر الهالة الخارجية للشمس حول قرص القمر.