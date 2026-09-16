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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جديدة بشأن أزمة المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الزمالك السابق، وملف مستحقاته المالية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال عبد الجواد، نقلًا عن وكيل عبد الحميد معالي، إن غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم أصدرت قرارًا يوم 31 يوليو الماضي، يقضي بإلزام نادي الزمالك بسداد 600 ألف دولار لصالح اللاعب.

وأضاف أن النادي كان أمامه مهلة 45 يومًا للتقدم باستئناف على القرار، إلا أنه، وفقًا لرواية وكيل اللاعب، لم يتقدم الزمالك باستئناف خلال المهلة المحددة.

وأوضح “عبدالجواد” أن عبد الحميد معالي نفسه تقدم بتظلم للمطالبة بزيادة قيمة المبلغ المحكوم به، مشيرًا إلى أن عدم تقدم الزمالك باستئناف، وفقًا لرواية وكيل اللاعب، قد يترتب عليه توقيع عقوبة جديدة بإيقاف القيد، إلى جانب إيقاف قيد تأديبي.

وأشار إلى أن استئناف اللاعب للمطالبة بزيادة قيمة التعويض قد يؤدي أيضًا إلى رفع المبلغ المستحق عن الـ600 ألف دولار، حال قبول طلبه.

وفي المقابل، أكد نادي الزمالك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن النادي تسلم حيثيات قرار «فيفا» يوم 31 أغسطس الماضي، وأن المهلة الممنوحة للاستئناف أمام المحكمة الرياضية بدأت من تاريخ تسلم الحيثيات، وليس من تاريخ صدور القرار، مشددًا على سداد رسوم الاستئناف قبل انتهاء المهلة. كما أوضح النادي أن القرار الأصلي لم يتضمن عقوبات تأديبية.

وتظل قضية عبد الحميد معالي محل متابعة خلال الفترة المقبلة، في انتظار حسم إجراءات الاستئناف وموقف «فيفا» النهائي من الملف.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المغربي عبد الحميد معالي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الزمالك

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