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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
آية التيجي

يحرص كثيرون على تناول القهوة والشاي وهما ساخنان جدًا، لكن دراسة حديثة أثارت تساؤلات حول العلاقة بين درجة حرارة المشروبات الساخنة وخطر الإصابة بأحد أنواع سرطان المريء.

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

ووجد باحثون من جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يفضلون تناول المشروبات الساخنة جدًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـسرطان الخلايا الحرشفية في المريء مقارنة بمن يتناولونها بدرجات حرارة أقل، مع التأكيد على أن الدراسة رصدت ارتباطًا ولم تثبت أن المشروبات الساخنة تسبب السرطان بشكل مباشر.
 

وحلل الباحثون بيانات ما يقرب من 980 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، وتمت متابعة المشاركين لأكثر من 10 سنوات، مع تسجيل مدى تفضيلهم لدرجة حرارة المشروبات، سواء كانت دافئة أو ساخنة أو ساخنة جدًا، إلى جانب عدد المشروبات التي يتناولونها يوميًا.

وخلال فترة الدراسة، أصيب 2348 شخصًا بسرطان المريء، من بينهم 1045 حالة من سرطان الخلايا الحرشفية في المريء، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول المشروبات الساخنة كانوا أكثر عرضة بنحو 1.7 مرة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء مقارنة بمن يفضلون المشروبات الدافئة.

أما الأشخاص الذين وصفوا مشروباتهم بأنها ساخنة جدًا، فكان خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بمن يتناولون المشروبات دافئة.

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

هل درجة حرارة 65 درجة مئوية خطيرة؟

وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين لم يقيسوا درجة الحرارة الفعلية للمشروبات التي تناولها المشاركون، وإنما اعتمدوا على وصف الأشخاص لدرجة حرارة مشروباتهم.

ولكن أبحاثًا سابقة وصفت المشروبات التي تبلغ درجة حرارتها نحو 70 درجة مئوية بأنها شديدة السخونة، بينما تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان المشروبات التي تتجاوز درجة حرارتها 65 درجة مئوية على أنها «محتمل أن تكون مسرطنة».

وبحسب الباحثين، قد يكون السماح للمشروبات الساخنة بأن تبرد قليلًا قبل تناولها أحد الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تقليل بعض حالات سرطان المريء.

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

لماذا قد تؤثر المشروبات الساخنة على المريء؟

ويرجح الخبراء أن الحرارة المرتفعة جدًا للمشروبات قد تسبب تلفًا متكررًا لخلايا الجزء العلوي من المريء، ومع تكرار التعرض للحرارة الشديدة قد يرتبط ذلك بزيادة خطر حدوث تغيرات خلوية.

ومع ذلك، تحتاج هذه العلاقة إلى مزيد من البحث لتحديد درجات الحرارة الأكثر ارتباطًا بالخطر بصورة دقيقة.

وقالت فيونا أوسجون، رئيسة قسم المعلومات الصحية في مؤسسة Cancer Research UK، إن خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان لا يزال منخفضًا نسبيًا في المملكة المتحدة، لكن الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تربط تناول المشروبات شديدة السخونة بزيادة خطر سرطان الخلايا الحرشفية في المريء.

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

هل عدد أكواب القهوة والشاي يؤثر أيضًا؟

لم تقتصر النتائج على درجة حرارة المشروبات، إذ وجد الباحثون أن تناول أكثر من 6 مشروبات ساخنة يوميًا ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 71% مقارنة بعدم تناول المشروبات الساخنة.

ولكن هذا الارتباط ظهر بغض النظر عن درجة الحرارة، ما يشير إلى أن كمية المشروبات المستهلكة كانت عاملًا آخر في التحليل.

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

ما أنواع سرطان المريء التي تأثرت؟

وركزت الدراسة بصورة خاصة على سرطان الخلايا الحرشفية في المريء، وهو أحد الأنواع الرئيسية لسرطان المريء.

ولم يجد الباحثون زيادة في خطر الإصابة بالنوع الرئيسي الآخر، وهو السرطان الغدي للمريء (Adenocarcinoma)، لدى الأشخاص الذين يفضلون المشروبات الساخنة.

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

التدخين والكحول والسمنة عوامل مهمة

وشدد الخبراء على أن درجة حرارة المشروبات ليست العامل الوحيد المرتبط بسرطان المريء، إذ يعد التدخين وتناول الكحول والسمنة من عوامل الخطر المهمة للمرض.

وأكدت مؤسسة Cancer Research UK أن تجنب التدخين وتقليل تناول الكحول يظل من الإجراءات المهمة للحد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

والدراسة لا تثبت أن القهوة الساخنة تسبب السرطان
وحذر البروفيسور موي-تيك تيه، خبير الأورام الجزيئية للفم في جامعة كوين ماري بلندن، والذي لم يشارك في الدراسة، من تفسير النتائج باعتبارها دليلًا قاطعًا على أن المشروبات الساخنة تسبب سرطان المريء.

وأوضح أن إدراك الأشخاص لدرجة حرارة المشروبات يختلف من شخص إلى آخر، كما أن الدراسة أظهرت ارتباطًا إحصائيًا وليس علاقة سببية مؤكدة.

وأكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة كيرين بيبير من قسم صحة السكان في جامعة أكسفورد، الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد درجات الحرارة الدقيقة للمشروبات التي قد ترتبط بزيادة الخطر.

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