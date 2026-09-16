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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: المحافظ يستعرض تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الوقف.. وفرص عمل جديدة للشباب براتب 9400 جنيه.. ومصرع شخصين خلال حفل زفاف بنقادة

ديوان عام محافظة قنا
ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، المحافظ يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد، ويستعرض تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الوقف، ومديرية العمل تعلن عن  فرص عمل جديدة لشباب قنا والتقديم17سبتمبر براتب 9400 جنيه، ومصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أثناء توجههم لحفل زفاف بمركز نقادة.

 

محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الدورية لسير العمل بمجمع مواقف قنا الجديد بمدينة قنا الجديدة، وتسهيل حركة التنقل من وإلى محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تشغيل المجمع هدفه تخفيف الازدحام والتكدس المروري عن قلب مدينة قنا الأم، وتوفير منظومة نقل حضارية ومتكاملة تليق بأبناء المحافظة.


 

براتب 9400 جنيه.. فرص عمل جديدة لشباب قنا والتقديم17سبتمبر

أعلنت مديرية العمل بقنا، توفير فرص عمل لأبناء المحافظة لدى شركة صينية، عاملة بالعين السخنة بمحافظة السويس، في إطار توجيهات حسن رداد، وزير العمل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، ودعم جهود الدولة في توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة.

وأوضح محمد علي، وكيل وزارة العمل بقنا، بأنه تم الإعلان عن الفرص المتاحة والتي من بينها وظيفة "عامل خطوط إنتاج"، براتب يصل إلى 9400 جنيه شهريًا بعد خصم الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى توفير سكن مجهز، و3 وجبات يوميًا، وتأمين صحي شامل، وتأمين اجتماعي، فضلًا عن نظام عمل بواقع 26 يوم عمل و4 أيام إجازة شهرية.

 

محافظ قنا يستعرض تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الوقف

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الوقف، بحضور أعضاء لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، في إطار حرص المحافظة على تطوير التخطيط العمراني للمدن، بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية.

وأوضح محافظ قنا، أن زيادة الحيز العمراني لمدينة الوقف ستتحدد في ضوء التصور النهائي للمخطط الاستراتيجي وبمشاركة مجتمعية وشعبية واسعة، مشددًا على أن الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن للعام المالي 2027/2028 ستوضع في ضوء المخططات الاستراتيجية للمدن، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية.
 

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أثناء توجههم لحفل زفاف بقنا
 

شهد الطريق الزراعي بقنا بالقرب من قرية المنشية التابعة لمركز نقادة، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية خلال حفل زفاف.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث سير على الطريق الزراعي أمام قرية المنشية بنقادة، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة آخرين.
 

قنا فرص عمل مجمع المواقف الجديد المخطط الإستراتيجي مدينة الوقف حفل زفاف أخبار قنا

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