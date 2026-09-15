سعد الصغير يحتفل بزفاف نجله محمد

يحتفل الفنان سعد الصغير بزفاف نجله محمد، في حفل يُقام بأحد الفنادق الكبرى، وسط أجواء من الفرح بحضور الأهل والأصدقاء.



وحرص سعد الصغير خلال الحفل على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع نجله العريس وعروسه، معبرًا عن سعادته بهذه المناسبة العائلية.



وتداولت أجواء حفل الزفاف اهتمامًا من محبي الفنان سعد الصغير، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل المناسبة ومشاركة العروسين فرحتهما.



وطرح مؤخرا سعد الصغير مينى ألبومه الجديد والذى ضم 5 أغانى تحمل عناوين: «ماسك موبايلي»، «شربات»، «لو هبت مني»، «يا بجحتك»، و«تصدق إنني حارقهم»، والتي تجمع بين الطابع الشعبي والإيقاعات العصرية التي اشتهر بها سعد الصغير على مدار مشواره الفني.