قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في منطقة جازان
كاتب صحفي سعودي: زيارة محمد بن سلمان لمصر مهمة وتأتي في توقيت بالغ الحساسية
أمانة رجال الإسعاف.. مسعف وفني قيادة يعيدان 330 ألف جنيه لأسرة مصابين بحادث الواحات
انخفاض الحرارة يبدأ الجمعة.. تفاصيل حالة الطقس وخريطة الأمطار والرياح غدا
نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2026 عبر موقع التنسيق.. الرابط والخطوات
وزير الطاقة الأمريكي: استئناف ضخ النفط عبر خط «الشرق-الغرب» السعودي خلال أيام
مكتب الميزانية الأمريكي: تكلفة الصراع مع إيران تصل إلى 3 مليارات دولار شهريا
وحدة حرب العصابات.. فريق ألماني صغير يقود مليارات برلين لتسليح أوكرانيا
كنز مخفي من الذهب والفضة.. ماذا وجدت الصين في أعماق المحيط الهادئ؟
الحجز خلال أيام.. أماكن طرح شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9 والأوراق
الأهلي يهزم أبوقير للأسمدة بأقدام زيزو والشحات ويتصدر الدوري المصري
فصل طالب 10 أيام بعد اقتحام أهله لمدرسة بالشروق واعتداءهم على المعلمين|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز مخفي من الذهب والفضة.. ماذا وجدت الصين في أعماق المحيط الهادئ؟

المحيط الهادئ
المحيط الهادئ

في اكتشاف جيولوجي مثير قد يفتح الباب أمام سباق جديد لاستكشاف ثروات أعماق البحار، أعلن علماء صينيون العثور على رواسب معدنية غنية بـ الذهب والفضة في قاع غرب المحيط الهادئ، ضمن منطقة بحرية تابعة للصين، في اكتشاف يكشف عن وجود ثروات معدنية ثمينة في أماكن يصعب الوصول إليها.

ذهب وفضة بتركيزات مرتفعة

جاء الاكتشاف خلال مهمة استكشافية بحرية ركزت على مناطق تنتشر فيها الفتحات الحرارية المائية، وهي مواقع يندفع منها ماء شديد السخونة من باطن الأرض حاملاً معه معادن مختلفة، قبل أن يلتقي بمياه المحيط الباردة، ما يؤدي إلى ترسب تلك المعادن وتكوين رواسب صلبة غنية بالمعادن.

وأظهرت التحليلات الأولية مستويات مرتفعة بشكل لافت من المعادن النفيسة، إذ وصل تركيز الذهب إلى نحو 15.4 جرام لكل طن من الخام، بينما بلغت ذروة تركيز الفضة نحو 1.27 كيلوجرام لكل طن، وهي مستويات وصفها التقرير بأنها أعلى بكثير من تلك الموجودة في بعض الرواسب الأرضية.

ثروة معدنية على عمق مئات الأمتار

نُفذت المهمة على متن سفينة الأبحاث الصينية «شيانغ يانغ هونغ 10»، حيث تمكن الفريق من تحديد منطقة تعدين حراري مائي جديدة وكبيرة للغاية في غرب المحيط الهادئ.

وتضم المنطقة المكتشفة ثلاثة تلال ضخمة مخروطية الشكل، تتكون بدرجة كبيرة من رواسب الكبريتيد، وهي معادن تتشكل نتيجة تفاعل السوائل الحارة المحملة بالعناصر المعدنية مع مياه البحر الباردة.

وبحسب المعلومات المتاحة، تقع الرواسب في منطقة تعرف باسم «حوض خلف القوس في غرب المحيط الهادئ»، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين، فيما لم يتم الكشف عن الإحداثيات الدقيقة لموقعها.

وكانت بعثات سابقة قد رصدت عشرات الفتحات الحرارية المائية في المنطقة على أعماق تراوحت بين 700 و1500 متر، بينما تجاوزت درجات حرارة السوائل الخارجة من باطن الأرض 315 درجة مئوية.

هل يتحول الاكتشاف إلى منجم فعلي؟

لا يعني العثور على الرواسب الغنية بالذهب والفضة أن عمليات التعدين التجاري ستبدأ فورًا، إذ لا تزال هناك تحديات تقنية وبيئية كبيرة مرتبطة باستخراج المعادن من أعماق المحيط.

لكن الاكتشاف يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لقاع البحار كمصدر مستقبلي للمعادن، خصوصًا مع استمرار الدول في البحث عن موارد جديدة من الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، في وقت تتزايد فيه أهمية التقنيات القادرة على الوصول إلى أعماق المحيطات.

الذهب أخبار الذهب الصين اكتشاف الذهب المحيط الهادئ ذهب المحيط الهادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

صافرات الانذار

زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة

لحظة استلام جثمان عم الفنان حمدى الميرغنى

لحظة خروج جثمان عم حمدي الميرغني من مشــ.رحة كوم أمبو بأسوان.. شاهد

بيزيرا

كيف يتصرف الزمالك فى قيمة صفقة بيزيرا .. وهل تنهى أزمة ايقاف القيد ؟

محكمة

مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل

ترشيحاتنا

نشأت الديهي بعد زيارة ولي العهد السعودي لمصر "مهمة" في توقيت شديد الأهمية والحساسية

نشأت الديهي بعد زيارة ولي العهد السعودي لمصر: مهمة في توقيت شديد الأهمية والحساسية

تحركات إثيوبيا في البحر الأحمر

نشأت الديهي يحذر من تحركات إثيوبيا في البحر الأحمر: تُفخخ القرن الإفريقي

د.حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

أستاذ علوم سياسية: لا يمكن إنكار دور مصر بخبرتها وقدرتها كدولة وازنة سياسيًا ودبلوماسيًا

بالصور

تغير الصوت وطريقة الكلام علامة مبكرة للإصالة بمرض خطير.. دراسة تحذر

تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف
تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف
تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف

باللون الأخضر الفستقي.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟.. اعرف الكمية المناسبة لمرضى السكري

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

كم سعر سبيكة 5 جرام عيار 24؟.. أسعار السبائك الذهب كل الأوزان

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

المزيد