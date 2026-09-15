الذهب في 2026.. هل الوقت مناسب للبيع؟.. الشعبة توجه رسالة للمواطنين

في ظل التقلبات المتلاحقة التي تشهدها سوق الذهب، أصبح المعدن الأصفر محط أنظار المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا وترقب قرارات الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التطورات الجيوسياسية وما يحدث على الساحة الدولية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

التوترات العالمية تحرك أسعار الذهب

الذهب

وأوضح المغربي أن عدم الاستقرار في الأوضاع العالمية ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي يؤثر على حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الذهب يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وهو ما يفسر حالة التحرك المستمر في الأسعار، مؤكدًا أن التقلبات قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة خسارة الاستثمار في المعدن الأصفر.

«لا تتعجلوا البيع»

الذهب

ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للمواطنين الذين يمتلكون الذهب، بعدم التعجل في بيعه إذا لم يكونوا في حاجة فعلية إلى السيولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

وأوضح أن من يرغب في تحقيق مكاسب من الذهب عليه التحلي بالصبر، وعدم التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر قد يحتاج إلى عام أو عام ونصف لتحقيق عائد مناسب.

الذهب

وأكد المغربي أن الذهب يظل، من وجهة نظره، أحد أهم الملاذات الآمنة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فيه خلال عام 2026 يمكن أن يكون مناسبًا لمن يتعامل معه باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل.

الذهب يصعد ويهبط

وأشار المغربي إلى أن الذهب يشهد تحركات مستمرة في الأسعار، مؤكدًا أن انخفاض سعره لا يعني بالضرورة انتهاء فرص تحقيق المكاسب.

وأوضح أن الذهب عندما يتراجع في السعر يمكن أن يعود خلال فترات لاحقة إلى المستويات المرتفعة التي سبق أن سجلها، بل ويتجاوزها، وهو ما يدعم فكرة الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل.

نصيحة مهمة للشباب المقبلين على الزواج

ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة اختيار التوقيت المناسب للشراء، والاستفادة من فترات انخفاض الأسعار بدلًا من الشراء تحت ضغط الارتفاعات المفاجئة.

وأوضح أن الذهب بالنسبة للشباب المقبل على الزواج لا يمثل فقط جزءًا من متطلبات الزواج، وإنما يمكن التعامل معه أيضًا باعتباره نوعًا من الادخار، خاصة إذا تم الشراء في توقيت مناسب والاحتفاظ به لفترة طويلة.

الذهب للادخار وليس للمكسب السريع

وشدد المغربي على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره أداة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس وسيلة للمضاربة وتحقيق أرباح سريعة.

وتأتي هذه النصائح في وقت تواصل فيه الأسواق المحلية تأثرها بالتحركات العالمية، لتظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر، وهو ما يجعل التعامل معه بحاجة إلى رؤية طويلة الأجل وعدم اتخاذ قرارات البيع والشراء تحت تأثير التقلبات اللحظية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5366 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6260 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7154 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50080 جنيها.