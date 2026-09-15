قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب في 2026.. هل الوقت مناسب للبيع؟.. الشعبة توجه رسالة للمواطنين

الذهب
الذهب
البهى عمرو

في ظل التقلبات المتلاحقة التي تشهدها سوق الذهب، أصبح المعدن الأصفر محط أنظار المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا وترقب قرارات الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وأكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التطورات الجيوسياسية وما يحدث على الساحة الدولية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

التوترات العالمية تحرك أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر
الذهب 

وأوضح المغربي أن عدم الاستقرار في الأوضاع العالمية ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي يؤثر على حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الذهب يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وهو ما يفسر حالة التحرك المستمر في الأسعار، مؤكدًا أن التقلبات قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة خسارة الاستثمار في المعدن الأصفر.

 

«لا تتعجلوا البيع»

 

الذهب
الذهب 

ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للمواطنين الذين يمتلكون الذهب، بعدم التعجل في بيعه إذا لم يكونوا في حاجة فعلية إلى السيولة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

وأوضح أن من يرغب في تحقيق مكاسب من الذهب عليه التحلي بالصبر، وعدم التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر قد يحتاج إلى عام أو عام ونصف لتحقيق عائد مناسب.

الذهب
الذهب 

وأكد المغربي أن الذهب يظل، من وجهة نظره، أحد أهم الملاذات الآمنة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فيه خلال عام 2026 يمكن أن يكون مناسبًا لمن يتعامل معه باعتباره وسيلة للادخار طويل الأجل.

الذهب يصعد ويهبط 

وأشار المغربي إلى أن الذهب يشهد تحركات مستمرة في الأسعار، مؤكدًا أن انخفاض سعره لا يعني بالضرورة انتهاء فرص تحقيق المكاسب.

وأوضح أن الذهب عندما يتراجع في السعر يمكن أن يعود خلال فترات لاحقة إلى المستويات المرتفعة التي سبق أن سجلها، بل ويتجاوزها، وهو ما يدعم فكرة الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل.

 

نصيحة مهمة للشباب المقبلين على الزواج

ووجه عضو شعبة الذهب نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة اختيار التوقيت المناسب للشراء، والاستفادة من فترات انخفاض الأسعار بدلًا من الشراء تحت ضغط الارتفاعات المفاجئة.

وأوضح أن الذهب بالنسبة للشباب المقبل على الزواج لا يمثل فقط جزءًا من متطلبات الزواج، وإنما يمكن التعامل معه أيضًا باعتباره نوعًا من الادخار، خاصة إذا تم الشراء في توقيت مناسب والاحتفاظ به لفترة طويلة.

 

الذهب للادخار وليس للمكسب السريع

وشدد المغربي على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره أداة للادخار والاستثمار طويل الأجل، وليس وسيلة للمضاربة وتحقيق أرباح سريعة.

وتأتي هذه النصائح في وقت تواصل فيه الأسواق المحلية تأثرها بالتحركات العالمية، لتظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر، وهو ما يجعل التعامل معه بحاجة إلى رؤية طويلة الأجل وعدم اتخاذ قرارات البيع والشراء تحت تأثير التقلبات اللحظية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

 

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5366 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6260 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7154 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50080 جنيها.

الذهب سوق الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الفائدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

ترشيحاتنا

الكورتيزول

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

علاج ضعف الخصوبة

لن يخطر ببالك.. نوع من الأعشاب يعالج الضعف ويزيد هرمون الذكورة ويمنع السرطان

طاجن التورلي باللحمة المفرومة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المفرومة

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد