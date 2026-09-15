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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

انتقد الناقد الرياضي أحمد الخضري، طريقة تعامل مجلس إدارة نادي الزمالك مع ملف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما حدث حول مستقبل اللاعب لا يليق بالنادي، واصفًا المشهد بأنه «تمثيلية وحشة».

وقال أحمد الخضري، خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن ملف بيزيرا شهد العديد من التطورات التي أثارت علامات استفهام كبيرة، خاصة في ظل تضارب التصريحات والمواقف المتعلقة بمستقبل اللاعب وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح الناقد الرياضي أن إدارة الزمالك كان يجب أن تتعامل مع الملف بصورة أكثر وضوحًا واحترافية، بدلًا من ترك الأمور تتطور بالشكل الذي ظهرت عليه أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية لا يعكس وجود إدارة واضحة للملف، معتبرًا أن الطريقة التي تم بها التعامل مع أزمة بيزيرا جعلت المشهد يبدو وكأنه تمثيلية، لكنها في الوقت نفسه «تمثيلية وحشة» على حد وصفه.

وشدد الخضري على أن الجماهير الزملكاوية كانت تنتظر قرارات واضحة بشأن مستقبل اللاعب، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الموافقة على رحيله مقابل مقابل مالي مناسب، بدلًا من حالة الجدل المستمرة.

من جانبه، تحدث خالد الإتربي عن الفارق بين صفقة خوان بيزيرا وصفقة الفلسطيني وسام أبو علي، موضحًا أن كل ملف له ظروفه الخاصة وطريقة مختلفة في التعامل من الناحية التعاقدية والمالية.

وأشار الإتربي إلى أن المقارنة بين الصفقتين يجب أن تتم وفق تفاصيل كل تعاقد، وقيمة اللاعب، وشروط الرحيل، والمقابل المالي الذي يحصل عليه النادي، إلى جانب طبيعة المفاوضات مع الأندية الراغبة في ضم اللاعبين.

وأكد أن تقييم أي صفقة لا يجب أن يعتمد فقط على قيمة الانتقال المعلنة، وإنما يجب النظر إلى جميع البنود والتفاصيل المالية والتعاقدية التي تحكم الاتفاق بين الأطراف.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية إدارة الملفات الكبرى داخل الأندية المصرية بصورة أكثر احترافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعبين يمثلون قيمة فنية وتسويقية للفريق.


 

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