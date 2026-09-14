صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يُدعى أحمد سمير، يناشد خلاله المسؤولين التدخل لإعادة فتح أحد المساجد في القاهرة، بعد غلقه ومنع الصلاة فيه، وفقًا لما ذكره في الفيديو، على خلفية شكاوى من بعض سكان المنطقة بشأن صوت الأذان.

وظهر أحمد سمير في الفيديو متحدثًا عن واقعة غلق المسجد، مؤكدًا رفضه أن يكون صوت الأذان سببًا في إغلاق بيت من بيوت الله، ومطالبًا بعودة الصلاة وفتح المسجد أمام المصلين.

وقال أحمد سمير خلال الفيديو: «الناس اللي في المنطقة دي كلها اشتكت عشان صوت الأذان، وأنا بقول أهو وبصوت عالي لو اشتكيتوا إن المسجد يتقفل عشان الأذان، يبقى كل يوم هتصحوا على صوتي أنا».

وأضاف: «الجامع ده بيتقال فيه قرآن ربنا، والأذان بتاع ربنا»، مؤكدًا أنه سيواصل المطالبة بإعادة فتح المسجد، وأن أهالي المنطقة لن يتوقفوا عن المطالبة بحل الأزمة، بحسب ما جاء في حديثه.

وتابع الشاب: «كل يوم المنطقة دي مش هتنام لحد ما الجامع ده يفتح تاني، جامع زي ده يتقفل عشان أنتم مش عارفين تناموا بسبب صوت الأذان»، معبرًا عن اعتراضه على غلق المسجد بسبب شكاوى السكان.

كما أشار أحمد سمير إلى أن المسجد، بحسب حديثه، تم إنفاق ملايين الجنيهات على إنشائه، متسائلًا عن إمكانية غلقه أو هدمه بدلًا من الوصول إلى حل يراعي جميع الأطراف.

وأكد في ختام الفيديو: «الجامع ده هيفتح وصوت الأذان هيرجع تاني، ولو الجامع ده قفل يبقى هيتهد، جامع زي ده اتكلف ملايين وفي الآخر يتهد، الجامع ده مش هيتهد وهيفتح تاني».

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق من تفاصيل الواقعة، ومعرفة أسباب غلق المسجد وموقف الجهات المختصة من الشكاوى المتعلقة بصوت الأذان، وما إذا كان هناك قرار رسمي بشأن استمرار غلقه أو إعادة فتحه.