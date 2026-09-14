مستشار الضرائب: إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 5 آلاف جنيه.. والضريبة تُحسب تصاعديًا

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن كل موظف في مصر يُعد ممولًا لدى مصلحة الضرائب وفقًا للقواعد المنظمة للضريبة على الدخل.

وقال فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أي مواطن يقل دخله عن 5 آلاف جنيه شهريًا يكون معفيًا تمامًا من الضرائب، مشيرًا إلى أنه في حال تجاوز الدخل هذا الحد، يتم احتساب الضريبة وفقًا لنظام الشرائح الضريبية التصاعدية.

وفقًا لمستوى الدخل

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضريبة تبدأ بنسبة 10% وفقًا للشريحة التي يقع ضمنها دخل الموظف، بما يضمن تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي وفقًا لمستوى الدخل.