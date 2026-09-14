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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار رئيس المصلحة: لا ضرائب جديدة على المواطنين.. وتطبيق إلكتروني لتسهيل السداد

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمود محسن

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين خلال الفترة الأخيرة، باستثناء ضريبتي القيمة المضافة والدخل، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي كان يعتمد في السابق على التقديرات الجزافية، وهو ما كان يثير مخاوف وقلق الممولين.

وقال فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية أن التعديلات التشريعية التي يجريها وزير المالية خلال الفترة الأخيرة تستهدف بناء علاقة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين، تقوم على الشراكة والتعاون، بما يساهم في خدمة المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق مصلحة الوطن.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة ضريبة التصرفات العقارية شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول، يتيح للممولين إنهاء الإجراءات المتعلقة بالضريبة بصورة أكثر سهولة ويسر.

الدخول إلى التطبيق

وأشار أن أكثر من 2500 شخص قاموا بالدخول إلى التطبيق خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن التطبيق تم تطويره بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بهدف التيسير على المواطنين والممولين وتقليل الإجراءات وتقديم الخدمات الضريبية بشكل إلكتروني.

سعيد فؤاد مصلحة الضرائب ضرائب النظام الضريبي الممولين

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