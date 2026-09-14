ترامب: بايدن وراء ارتفاع الأسعار في أمريكا.. والنفط سيتراجع بعد انتهاء حرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية؛ كان سببه الرئيس السابق جو بايدن وإدارته، وليس سياساته هو.

وأضاف ترامب -في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الإثنين- أن أسعار النفط كانت أيضاً أعلى خلال فترة حكم بايدن مقارنة بمستوياتها الحالية، مشيراً إلى أن إدارته منعت إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأوضح أن الأسعار- باستثناء النفط بشكل مؤقت- تنخفض بشكل حاد، متوقعاً أن تتراجع أسعار النفط بشكل كبير فور انتهاء الصراع العسكري مع إيران، مؤكداً أن ذلك لن يستغرق وقتاً طويلاً.