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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني فرحات: المزيكا جزء من الطبيعة وحلاوة الخلق بتاعة ربنا سبحانه وتعالى

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات
محمود محسن

قال المايسترو هاني فرحات إن الموسيقى تمثل بالنسبة له «الحياة» و«الدنيا كلها»، معبرًا عن تقديره للإعلامية لميس الحديدي، وموجهًا إليها الشكر على المقدمة التي قدمته بها، معتبرًا أن جلوسه أمام «قامة إعلامية عظيمة» مثلها شرف كبير له.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الموسيقى هي التي تسكن الإنسان، قائلًا: «الموسيقى بتسكنّي.. بتسكن كل الناس»، موضحًا أن هذا الرأي يمثل قناعته الشخصية التي يؤمن بها، وأنه لا يرى أن الموسيقى «man-made»، أي من صنع البشر.

وأوضح هاني فرحات أنه لا يوجد شخص اخترع الموسيقى حتى يتبعه الآخرون كما حدث مع بعض الاكتشافات العلمية، قائلًا: «ما فيش عالم اخترع المزيكا فكلنا مشينا وراه زي نيوتن»، مؤكدًا أنه لا يعرف من صنع الموسيقى، وأن رأيه الشخصي هو أن «المزيكا مخلوقة».

وأشار إلى أن الموسيقى موجودة في الدنيا وفي كل ما يحيط بالإنسان، موضحًا أن كل شيء من حولنا عبارة عن ألحان «تيونز»، ومنها المطر والعصافير وصوت الهواء وصوت الهواء في الأشجار، مضيفًا: «كل دي it's tunes».

ولفت إلى أن حتى حديث الإنسان يمكن أن يتحول في تصوره إلى ألحان، قائلًا: «أنا وأنا بكلمك دلوقتي دي كلها تيونز على البيانو»، في إشارة إلى رؤيته للموسيقى باعتبارها حاضرة في الخلق والكون وليست شيئًا منفصلًا عنهما.

وأكد المايسترو هاني فرحات أن الموسيقى هي التي تأخذ الإنسان وتخطفه، قائلًا: «هي اللي بتاخدك، هي اللي بتخطفك، بتخطف قلبك، وتخطف عقلك، وتخطف أحاسيسك كلها»، موضحًا أن الإنسان وُلد داخل الموسيقى.

جمال الخلق

واختتم رؤيته بالتأكيد على التعبير الذي يردده دائمًا: «إحنا اتولدنا جوه المزيكا»، موضحًا أن الإنسان خُلق وسط الطبيعة وجمال الخلق، وأن الموسيقى بالنسبة إليه تحمل الفكرة نفسها، فهي جزء من هذا الكون ومن جمال الخلق.

المايسترو هاني فرحات الموسيقى الحياة الاكتشافات

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