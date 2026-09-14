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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مأدبة خالية من اللحوم للزعماء.. الهند متهمة بـ"فرض النباتية" على قادة العالم

الرئيس السيسي يتوسط زعماء قادة البريكس في الهند
الرئيس السيسي يتوسط زعماء قادة البريكس في الهند
خاطر عبادة

اتُهمت الهند بمحاولة فرض الطعام النباتي على العالم، بعد تقديمها قائمة طعام خالية من اللحوم للقادة في قمة البريكس.

وتضمن حفل العشاء الذي أقيم في نيودلهي، والذي حضره قادة من بينهم فلاديمير بوتين رئيس روسيا ومسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني، أكثر من 10 أطباق نباتية، مما أثار جدلاً سياسياً داخلياً.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، اتهم قادة المعارضة حكومة ناريندرا مودي بتقديم نسخة ضيقة من المطبخ الهندي للطبقة الحاكمة إلى القادة الزائرين.

الترويج للنباتية 

وكتب راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر، على موقع X: “للعلم: 80% من الهنود غير نباتيين. الطعام الهندي غير النباتي لذيذ.”

وقال واريس باثان، وهو عضو زميل في حزب المؤتمر: "إذا كنتم تريدون الترويج للنباتية ، فافعلوا ذلك بكل تأكيد، ولكن لا تحصروا ثقافة الطعام في الهند في قائمة طعام نباتية فقط".

وأضاف: “في الهند، يأكل الناس اللحوم؛ فاللحم الضأن والدجاج والسمك لها نفس القدر من الأهمية في تنوعنا الغذائي.”

وأشار باوان خيرا، وهو عضو آخر في حزب المؤتمر: "إن عادة حزب بهاراتيا جاناتا في فرض تفضيلاته الغذائية على المواطنين الهنود تُعدّ إشكالية عميقة بالفعل، والآن، فقد تجاوزوا ذلك خطوة أخرى بفرض خياراتهم الخاصة على الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم".

واتهم كيرين ريجيو، وزير الشؤون البرلمانية الفيدرالي، حزب المؤتمر بتسييس قائمة الطعام، وكتب على موقع X: "لا أصدق أن حزب المؤتمر يُسيّس حتى قائمة الطعام المُقدّمة لقادة دول البريكس".

مجموعة البريكس هي تحالف دولي يضم اقتصادات ناشئة رئيسية سميت على أسماء مؤسسيها: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

تختلف الأنظمة الغذائية في الهند تبعاً للطبقات الاجتماعية والدينية، حيث يرتبط النظام النباتي بالفئات المتميزة والقوميين الهندوس .

تهميش غالبية الهنود 

وقد اتُهمت الحكومة الهندية بتصوير النظام الغذائي النباتي ذي الطابع الهندوسي البراهمي على أنه المعيار الوطني، في حين تم تهميش ثقافات الطعام لدى غالبية الهنود الذين يأكلون اللحوم أو الأسماك أو البيض.

تم فرض قيود على بيع اللحوم، والمسالخ، والبيض في وجبات المدارس، أو تقديم الطعام غير النباتي بالقرب من المناسبات الدينية في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.. ويُعد هذا التأثير بالغ الأهمية بشكل خاص بالنسبة للمسلمين والداليت والمسيحيين والمجتمعات الرعوية.

في حفل البريكس، تم تقديم بانير لابابدار (كاري الجبن من شمال الهند)، وجوتشي مارميك (فطر موريل الهيمالايا من كشمير) ورايتا الشمندر، من بين 10 أطباق.

سابقة مع ماكرون 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الهند طعاماً نباتياً لقادة العالم، فخلال قمة مجموعة العشرين في عام 2023، أفادت التقارير أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عاد إلى غرفته في الفندق بعد تناول عشاء نباتي ليطلب الخبز والجبن واللحوم الباردة.

وقال أولافور راجنار جريمسون، الرئيس الأيسلندي السابق ، عن قائمة طعام دول البريكس: “عندما استضفت رئيس الهند على مأدبة عشاء رسمية خلال أول زيارة من نوعها إلى دولة نوردية، قدمتُ أيضاً قائمة طعام نباتية بالكامل، كان ذلك قبل أكثر من 20 عاماً.. وفي أيسلندا حيث ليس من السهل أن تكون نباتياً.”

الهند طعام نباتي مجموعة البريكس مودي

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