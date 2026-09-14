قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاني فرحات: لقب "صوت مصر" متفصّل على أنغام لأنها مشرّفة
اتهمته بإدمان المخدرات.. زيلينسكي يفرض عقوبات على متحدثة الرئاسة الأوكرانية
ما ثواب قراءة القرآن لغير الماهر بقراءته ولمن لا يفهم معانيه؟
بعد قبول التصالح في مخالفات البناء.. ماذا يحدث للدعاوى والعقوبات والمرافق؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
استبعاد حكمي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر بالبريميرليج
لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حمزة شعيب

تحدث الإسباني فابيان رويز، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا، عن حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بعد دخوله قائمة المرشحين للجائزة.

ويملك رويز سجلًا قويًا خلال الموسم الحالي، بعدما توج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، إلى جانب فوزه مع باريس سان جيرمان ببطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال حديثه عن موقعه في سباق الكرة الذهبية، أشار رويز إلى أن القرار النهائي سيكون من اختصاص المصوتين، مؤكدًا أن مجرد وجوده ضمن قائمة المرشحين يمثل أمرًا مميزًا بالنسبة له.

وقال لاعب باريس سان جيرمان في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الأمر متروك لمن يصوت ليقرروا ذلك، أهم شيء بالنسبة لي هو أن أكون موجودًا مع الفريق، مع السعي لأن أكون ضمن الأفضل».

وأضاف: «كنت محظوظًا بالتواجد ضمن قائمة المرشحين في العام الماضي، وحصلت على المركز 24، وأتمنى أن أحقق مركزًا متقدمًا قدر الإمكان هذا العام».

وعن رأيه بشأن وجود لاعبين قدموا موسمًا أفضل منه، تحدث رويز بصراحة، موضحًا أن الأمر يختلف وفقًا للمعايير التي يتم الاعتماد عليها في التقييم.

وقال: «الأمر يعتمد على المعيار، من حيث الألقاب لا، ومن الناحية الفردية هناك بعض اللاعبين الكبار الذين قدموا مواسم ممتازة، ولا يمكن إنكار موهبتهم».

وواصل: «هناك العديد من المنافسين، والتواجد ضمن الأسماء المطروحة للتنافس على الكرة الذهبية يعد امتيازًا في حد ذاته، كما أنه مصدر رضا كبير».

إصابة الركبة لا تقلق رويز

وتطرق رويز إلى فترة غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن ذلك سيؤثر على تقييمه في سباق الجائزة.

وأوضح: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الحكم النهائي».

وأضاف: «غبت لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر تطلب الكثير من التضحيات، لكنني شاركت ولعبت دورًا محوريًا في لحظات حاسمة، بداية من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني».

واختتم فابيان رويز تصريحاته قائلًا: «لحسن الحظ، حافظت على ثقة المدرب وساهمت في نجاح كلا الفريقين»..

فابيان رويز الكرة الذهبية الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

ترشيحاتنا

اعمال تطوير العلمين الجديدة

"تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بمنطقة الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة"

اللقاء المفتوح للمواطنين بقنا

خلال اللقاء المفتوح.. محافظ قنا يبحث 260 طلبا وشكوى للمواطنين بمختلف القطاعات

اعتماد اللوائح

جامعة المنيا .. اعتماد لوائح للدراسات العليا لكليات الطب وطب الأسنان والتمريض

بالصور

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد