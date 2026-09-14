لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني

تحدث الإسباني فابيان رويز، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا، عن حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، بعد دخوله قائمة المرشحين للجائزة.

ويملك رويز سجلًا قويًا خلال الموسم الحالي، بعدما توج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، إلى جانب فوزه مع باريس سان جيرمان ببطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال حديثه عن موقعه في سباق الكرة الذهبية، أشار رويز إلى أن القرار النهائي سيكون من اختصاص المصوتين، مؤكدًا أن مجرد وجوده ضمن قائمة المرشحين يمثل أمرًا مميزًا بالنسبة له.

وقال لاعب باريس سان جيرمان في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الأمر متروك لمن يصوت ليقرروا ذلك، أهم شيء بالنسبة لي هو أن أكون موجودًا مع الفريق، مع السعي لأن أكون ضمن الأفضل».

وأضاف: «كنت محظوظًا بالتواجد ضمن قائمة المرشحين في العام الماضي، وحصلت على المركز 24، وأتمنى أن أحقق مركزًا متقدمًا قدر الإمكان هذا العام».

وعن رأيه بشأن وجود لاعبين قدموا موسمًا أفضل منه، تحدث رويز بصراحة، موضحًا أن الأمر يختلف وفقًا للمعايير التي يتم الاعتماد عليها في التقييم.

وقال: «الأمر يعتمد على المعيار، من حيث الألقاب لا، ومن الناحية الفردية هناك بعض اللاعبين الكبار الذين قدموا مواسم ممتازة، ولا يمكن إنكار موهبتهم».

وواصل: «هناك العديد من المنافسين، والتواجد ضمن الأسماء المطروحة للتنافس على الكرة الذهبية يعد امتيازًا في حد ذاته، كما أنه مصدر رضا كبير».

إصابة الركبة لا تقلق رويز

وتطرق رويز إلى فترة غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن ذلك سيؤثر على تقييمه في سباق الجائزة.

وأوضح: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الحكم النهائي».

وأضاف: «غبت لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر تطلب الكثير من التضحيات، لكنني شاركت ولعبت دورًا محوريًا في لحظات حاسمة، بداية من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني».

واختتم فابيان رويز تصريحاته قائلًا: «لحسن الحظ، حافظت على ثقة المدرب وساهمت في نجاح كلا الفريقين»..