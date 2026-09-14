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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده

هاني فرحات
هاني فرحات
محمود محسن

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، تسجيلا صوتيا للمايسترو عمر فرحات والد المايسترو هاني فرحات، خلال حلقة اليوم، من برنامج الصورة، عبر قناة النهار.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي المايسترو هاني فرحات، الذي فوجئ بعرض التسجيل الصوتي، الذي عبّر الأب فيه عن فخره الشديد بابنه، مؤكدًا أنه فخور بما حققه في تطوير الموسيقى العربية عالميًا، كما استعاد بداية الطريق عندما كان هاني مصرًا على دخول الكونسرفتوار، بينما كان والده يريد له أن يصبح طيارًا بعد الثانوية العامة.

وأوضح عمر فرحات في التسجيل أنه وافق في النهاية على دخول ابنه الكونسرفتوار، قائلًا له: "خُش الكونسرفتوار، وربنا هيكرمك إن شاء الله"، مشيرًا إلى أن تفكيره كان يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه تخرج بامتياز، وعُيّن معيدًا في أكاديمية الفنون، ثم كرّمه الله وأصبح "مايسترو عظيم دلوقتي". واختتم رسالته بالتأكيد على فخره المتكرر بابنه، قائلًا: "بفتخر بيك، بفتخر بيك، بفتخر بيك".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه شكرها على هذه المفاجأة، متمنيًا لوالده الصحة، وقال: "شكراً على المفاجأة دي، ربنا يخليه"، قبل أن يتحدث عن معنى فخر الأب بالنسبة إليه، مؤكدًا أنه كان حلمًا يراوده منذ طفولته. وقال: "حلم كنت بحلمه من وأنا عيل صغير، إني أشوف أبويا فرحان بيّ، أشوف نظرة الفخر في عينه".

مستني اللحظة اللي أشوف أبويا فخور

وأشار فرحات إلى أن هذا الشعور كان مهمًا بالنسبة إليه بصورة خاصة، لأن والده ينتمي إلى المجال نفسه الذي يعمل فيه، موضحًا: "خصوصاً إنه من الصناعة، هو من نفس المجال بتاعي". وأضاف أنه طوال مشواره الفني كان ينتظر اللحظة التي يرى فيها والده فخورًا به، قائلًا: "فـ.. يعني كنت دايماً وأنا في مشواري كله مستني اللحظة اللي أشوف أبويا فخور، أشوف اللمعة اللي في عينيه فخور بابنه وإن هو عمل حاجة".

لميس الحديدي عمر فرحات و الموسيقى الكونسرفتوار الثانوية العامة

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