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رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر

رئيس "العربية للتصنيع": تزايد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
رئيس "العربية للتصنيع": تزايد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
شيماء جمال

قال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء شهدت زخمًا كبيرًا؛ في ظل مشاركة عدد من الطائرات الحديثة القادمة من دول شقيقة وصديقة، مؤكدًا أن تزايد أعداد الدول المشاركة في النسخ الحالية والقادمة؛ يمثل مؤشرًا على قوة المعرض ومكانة مصر على الساحة الدولية.

وأضاف "أبو بكر" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء اليوم الإثنين، أن الدول المشاركة تتسابق للحضور إلى المعرض؛ من أجل استعراض إمكانياتها وأحدث ما توصلت إليه في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مشهد تنافس الدول لإظهار قدراتها العسكرية في سماء مصر بمدينة العلمين؛ يمثل أمرًا لافتًا ويعكس أهمية الحدث.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تمثل "قلعة صناعية كبيرة" تمتلك إمكانيات وقدرات صناعية متطورة، موضحًا أنها ركزت خلال مراحل سابقة بصورة كبيرة على تنمية الصناعات العسكرية والعمل في هذا المجال.

وأشار إلى أن الهيئة تضم 14 مصنعًا، تعمل في مجالات متعددة، منها الصناعات العسكرية، إلى جانب مصانع ومنشآت تسهم في دعم القطاع المدني وإنتاج المنتجات المدنية، لافتًا إلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة وما يقدمه من منتجات، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية والمعدات المختلفة.

وأوضح أن الإمكانيات الصناعية المتوافرة داخل الهيئة العربية للتصنيع تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعة المصرية، مؤكدًا وجود استثمارات داخل هذه المنظومة الصناعية؛ بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية، وتلبية احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني.

وشدد على أن الهيئة تواصل العمل على توظيف قدراتها وإمكاناتها الصناعية؛ بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

العربية للتصنيع العلمين معرض العلمين مصر

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