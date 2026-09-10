قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخزونات تكفي لعدة أشهر.. هيئة الدواء: لا عجز في أدوية الأورام داخل مصر
وزير العمل: خطة للتوسع في "الربط الإلكتروني" مع الدول العربية للقضاء على السماسرة والعقود الوهمية
عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما الأسبوع المقبل
الطقس غدا الجمعة.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة في هذه المناطق
سلم نفسه للقسم.. القبض على أب أنهى حياة طفلته بسلاح أبيض في دمياط
إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. الأحد
بعد وضع صورة الشهيد محمد الدرة بمنهج البكالوريا المصرية.. جمال الدرة: حزني امتزج بالفخر
الأهلي يحدد 3 بدائل لتعويض عمرو الجزار.. عبد المجيد وعبد المنعم أبرز المرشحين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمنا 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في جنوب لبنان
هل تأخير صلاة الفجر وعدم الانتظام في النوافل يؤثر على العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة إصابة أشرف داري في ودية أهلي بنغازي
مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال يفجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر للطيران: نستهدف الوصول إلى 125 طائرة قبل عام 2030

مصر للطيران
مصر للطيران
هاني حسين

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر للطيران تعمل حاليًا على تعديل خطة أسطولها بعدما كانت الخطة الأساسية تستهدف الوصول إلى 97 طائرة في عام 2030، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف الوصول إلى 125 طائرة قبل عام 2030 .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «البعد الرابع»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الخطة طموحة وتواجه تحديات خاصة أن المصنعين غير قادرين على تلبية جميع الطلبات، ما يدفع الشركة إلى التوجه إلى سوق التأجير والتفاوض مع المؤجرين والمصنعين، كما أن النقص في الطائرات لم يكن خاصًا بمصر للطيران وإنما كان على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن شركات طيران كبرى تواجه تأخرًا في تسلم طائراتها يصل إلى 6 أو 7 سنوات.

وتابع: «تداعيات جائحة كوفيد والمشكلات التي واجهها المصنعون في التصنيع والجودة أدت إلى تأخر الإنتاج، والمصنعين يتوقعون عدم القدرة على تلبية الطلبات في السوق قبل عام 2035، كما أن ارتفاع الطلب يؤثر في أسعار الطائرات ومواعيد تسليمها، وصفقة مصر للطيران البالغة 34 طائرة، منها 18 طائرة 737 ماكس و16 طائرة A350-900، ستجعل الأمور أسهل للشركة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، قبل البدء في التخطيط للمرحلة التالية».

وأكمل: «اختيار طائرة A350-900 بدلًا من A380 يعود إلى أن جميع المشغلين في العالم يتجهون إلى إخراج A380 من الخدمة، فضلًا عن توقف إيرباص عن إنتاج هذا الطراز، كما أن اقتصاديات تشغيل A380 أصبحت صعبة في ظل تطور التكنولوجيا وارتفاع تكاليف التشغيل»، موضحًا أن طائرات مثل A350-900 توفر اقتصاديات أفضل، بفضل التكنولوجيا المستخدمة في المحركات والأجنحة والمواد المركبة، مع إمكانية نقل حمولة وعدد ركاب قريبين من A380 بتوفير يتراوح بين 25% و30%.
 

الطيران مصر للطيران الطائرات اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

حبس

سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

التضامن: استمرار تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية ضمن مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر»

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»

وزير الطيران

معرض العلمين 2026 .. مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران لتعزيز الشراكة ودعم خطط النمو

بالصور

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد