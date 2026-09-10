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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض العلمين 2026 .. مصر ترسم مع «أفكاك» خارطة طريق لبناء صناعة طيران أفريقية مستدامة

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد فلورنت سيرج دزوتا، رئيس  مفوضية الطيران المدني الأفريقية (AFCAC)، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 ، و بحضور المهندس عمرو نجاتى الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدنى والاستاذه ريم عرابى مندوب مصر المناوب لدى الايكاو .

خلال فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026..
وزير الطيران يستقبل رئيس مفوضية الطيران المدني الأفريقية لدعم التعاون وتطوير منظومة الطيران بالقارة

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة الطيران المدني الأفريقية، وفي مقدمتها سبل دعم التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يعزز التكامل ورفع المعايير الدوليه للنقل الجوى بدول القارة ويدعم جهود الارتقاء بقطاع النقل الجوي الأفريقي.

كما بحث الجانبان الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالجمعية العامة غير العادية لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومؤتمر النقل الجوي السابع المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، بما في ذلك الأهداف والأولويات الوزارية المستقبلية المزمع الإعلان عنها في أعقاب المؤتمر، في ضوء مخرجات إعلان وزراء الدول الرامي إلى دعم بناء صناعة نقل جوي مستدامة وقادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة، وبما يتسق مع الاستراتيجيات والأهداف ذات الصلة لمنظمة الإيكاو.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بشأن الملفات ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران المدني على مستوى القارة الأفريقية

وأكد الدكتور سامح الحفني أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مسيرة التعاون الأفريقي في مجال الطيران المدني، انطلاقًا من دورها وحرصها على تعزيز التكامل بين دول القارة،، بما يدعم قدرة قطاع الطيران الأفريقي على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا.

ومن جانبه، أعرب السيد فلورنت سيرج دزوتا عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم منظومة الطيران المدني الأفريقية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز التعاون بين دول القارة، ومشيدًا بما تتمتع به من خبرات وإمكانات يمكن الاستفادة منها في دعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني فى أفريقيا .

وزارة الطيران وزير الطيران أفكاك

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