وزير الخارجية: التصعيد الأمريكي الإيراني يلقي بظلاله على المنطقة.. ولا بد من ترتيبات أمنية مستدامة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن التصعيد الأمريكي الإيراني يلقي بظلاله على جميع دول المنطقة، محذرًا من تداعيات استمرار المواجهات العسكرية واتساع نطاقها.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول العسكرية لم تفلح في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أن معالجة الأزمات الإقليمية تتطلب اللجوء إلى المسارات السياسية والدبلوماسية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تسعى إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، باعتبارها خطوة يمكن أن تسهم في خفض حدة التوتر وفتح المجال أمام الحوار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع دائرة الصراع.

وشدد على أهمية التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة تشمل جميع دول المنطقة، بما يضمن معالجة مصادر التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق من خلال استبعاد أي طرف من الأطراف المعنية.

الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج غير مبررة

وأكد أن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج غير مبررة، مشددًا على رفض مصر لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار الدول العربية أو المساس بسيادتها.