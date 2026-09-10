إنياس عبد الحميد: أمتلك 3 جنسيات.. وسأختار منتخب مصر أو بلجيكا أو بولندا وفقا لقلبي

كشف إنياس عبد الحميد، لاعب فريق فيستيرلو البلجيكي، عن امتلاكه 3 جنسيات، مؤكدًا أن حسم المنتخب الذي سيمثله خلال الفترة المقبلة سيكون قرارًا نابعًا من قلبه.

وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية، إنه يحمل جنسيات مصر وبلجيكا وبولندا، مشيرًا إلى أن امتلاكه أكثر من جنسية يمنحه فرصة الاختيار بين تمثيل المنتخبات الثلاثة.

وأوضح لاعب فيستيرلو: «أمتلك 3 جنسيات: مصر وبلجيكا وبولندا، واختيار تمثيل منتخب من الـ3 سيعتمد على اتباع قلبي»، مؤكدًا أن القرار النهائي سيحسمه وفقًا لما يشعر به في الفترة المقبلة.

وتطرق إنياس عبد الحميد للحديث عن مثله الأعلى في كرة القدم، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأضاف: «أحب طريقة لعب إمام عاشور، وهو مثلي الأعلى على المستوى المحلي»، في إشارة إلى إعجابه بإمكانيات لاعب الأهلي وطريقة أدائه داخل الملعب.

ويأتي حديث عبد الحميد في ظل اهتمام بمتابعة تطور مسيرته مع فيستيرلو، خاصة مع امتلاكه فرصة تمثيل أكثر من منتخب على المستوى الدولي.