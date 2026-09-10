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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 25534 طنًا بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29  سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42657 طنا تشمل : 1500 طن علف بنجر و 7113 طن مولاس و 3804 طن جبس خام صب و 8150 طن يوريا و 2027 طن اسمنت أبيض معبأ و 16000 طن ملح و 2500 طن كلينكر و 1563 طن بضائع متنوعة .
 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24012 طنا تشمل : 10450 طن ذرة و 2316 طن خردة و 6493 طن حديد و 4753 طن ابلاكاش  .
بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 65 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5150 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 25534 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6562 حركة .

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